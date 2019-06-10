Юрий Борисов: Москва не получала от Тегерана запрос на поставку ЗРС С-400

ЦАМТО, 7 июня. Россия не получала от Ирана запрос на поставку ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Нет", – сказал он, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос от Тегерана на поставку ЗРС С-400.

Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Ю.Борисов сказал: "пусть вбрасывают". "Все идет, как идет", – добавил он, говоря о сотрудничестве с Ираном.