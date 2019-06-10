Войти
10.06.2019
Российская газета

Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М

451
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Модернизированный российский ракетоносец Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США. Как и у предшественников, основная цель Ту-22М3М - авианосцы, но охотиться на них он будет с новым оружием. Благодаря мобильности обновленный самолет может возникать над самыми неожиданными для противника акваториями. Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резиюмирует The National Interest.


В появившемся недавно ролике о полете ракетоносца не показана "стеклянная кабина" и новое бортовое оборудование, хотя известно, что электроника Ту-22М3М обновилась на 80 процентов. Бортовая аппаратура повысила точность навигации и уровень автоматизации, упростила предполетную подготовку, в нее интегрированы спутниковая навигация ГЛОНАСС, уифровая шина для обмена данными и системы радиоэлектронного ппротиводействия взамен спаренной пушки в хвосте.А штанга для дозаправки в воздухе значительно расширила радиус действия самолета.

- Основным оружием обновленного самолета станут тяжелые крылатые ракеты Х-32, одинаково пригодные для уничтожения как крупных кораблей - летные характеристики делают прорыв системы ПВО Aegis вполне вероятным, так и важных обхектов типа мостов или электростанций. Со временем Ту-22М3М лснастят и гиепрзвуклвыми "Кинжалами", развивающими скорость в 10 Махов и способными нести ядерные боеголовки, - пишет Марк Эпископос.

Модернизированный ракетоносец стал авангардом новой стратегии противодействия авианосным ударным группам, действующим в сфере влияния России, считает военный эксперт Юрий Кнутов. .В отличие от Ту-160 его младший собрат Ту-22М3М может использовать большинство ажродромов страны и появляться в самых неожиданных местах - например, в Крыму. Зачастившим в Черное море американским эсминцам предстоят интересные ощущения от встречи с российскими ракетоносцами.

Серийное производство Ту-22М3М начнется в 2021 году. А модернизиация строевых самолетов до нового уровня - в ближайшее время.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Иджис
Ту-160
Ту-22М
Проекты
Авианосец
ГЛОНАСС
Ядерный щит
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
02.04.2018
"Длинная рука" России станет еще длиннее
21.03.2018
Не в Ту сторону
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
18.01.2016
Военные аспекты российской операции в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР