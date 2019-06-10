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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Подводную дуэль с торпедной стрельбой провели в Японском море субмарины ВМФ России

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Атаку и контратаку субмарины "противника" отработали в Японском море дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил, сообщает в пятницу штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках противолодочных тактических учений две подводные лодки отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Одна из дизельных лодок скрытно вошла в назначенный район, обнаружила субмарину "противника" и с выгодной позиции атаковала её торпедами.

В свою очередь атакованная субмарина выполнила маневр уклонения с выходом в контратаку. Подводники осуществили отрыв от преследования "противником" с постановкой помех и ложных целей.

Выполнение упражнения в море обеспечивал большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и суда вспомогательного флота.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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