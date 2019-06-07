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07.06.2019
ТАСС

Специалисты начали довыводить спутник "Ямал-601" на рабочую орбиту

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Ямал-601
Ямал-601.
Источник изображения: mediasat.info

Ранее у аппарата возникли проблемы с двигателем

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты выполнили первый маневр по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого возникли проблемы с двигателем, на рабочую орбиту. Операция продлилась около двух часов, говорится в пресс-релизе компании - оператора аппарата "Газпром космические системы".

"Сегодня состоялся первый маневр спутника "Ямал-601" с использованием двигателей малой тяги, и спутник начал переход на геостационарную орбиту по резервной схеме. В 12:27 мск были включены четыре двигателя малой тяги, первый маневр продлился около двух часов", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время прихода в требуемую позицию на орбите (49 градусов восточной долготы) - начало июля 2019 года, сообщили в компании.

Программа полета "Ямала-601" предусматривает многократное повторение подобных маневров, отмечается в сообщении. В компании также уточнили, что требование технического задания по сроку эксплуатации спутника на орбите (15 лет) при реализации резервной схемы выполняется.

В пресс-релизе также сообщается, что 1 июня в процессе проведения маневра по переводу спутника "Ямал-601" с геопереходной на геостационарную орбиту произошло прерывание маневра из-за нарушения ориентации аппарата, "предположительно вызванного отклонением вектора тяги апогейного двигателя".

"После этого спутник перешел в безопасный режим солнечной ориентации, все бортовые системы спутника продолжали работать штатно. Специалисты Thales Alenia Space для исключения рисков предложили использование резервного режима довыведения с использованием двигателей малой тяги, предусмотренного эксплуатационной документацией", - говорится в сообщении.

Ситуация с аппаратом

Ранее в пресс-службе компании - заказчика спутника "Газпром космические системы" сообщили ТАСС, что производитель "Ямала-601" (европейская компания Thales Alenia Space) принял решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата отмечал, что о его отказе речи не идет.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что на "Ямале-601" произошел сбой в работе маршевого двигателя, который выдал неправильный вектор тяги, после чего был отключен с Земли. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
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Проекты
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