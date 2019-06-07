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07.06.2019
ТАСС

ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Еще 622 корабля пройдут сервисное обслуживание

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2019 году намерена передать не менее девяти кораблей ВМФ, 622 корабля пройдут сервисное обслуживание. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом году мы передаем не менее девяти военных кораблей, пять отдаем из ремонта и 622 будут подвергнуты сервисному обслуживанию. Это, собственно говоря, продолжение серии фрегатов, это буксиры, это подводные лодки, это корветы и все, что связано с программой, которая у нас, наконец-то, получила развитие в контексте больших серий", - сказал он.

"Переход на снижение типажности и увеличение размера серий даст эффект как для нас с точки зрения производства и занятости, так и заказчику, потому что мы видим, что оптимизируем затраты и мы даем лучшее ценовое предложение", - добавил он.

По словам Рахманова, основные ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" коснутся "его энергетических возможностей". "Ремонт капитальный с заменой паровых котлов: всех четырех эшелонов. Это, соответственно, капитальный ремонт турбин: мы должны определиться сколько их будет - две или четыре в зависимости от их состояния. Конечно же, останутся все системы, которые обеспечивают работу авиационного крыла и его сопровождение", - сказал он.

Рахманов отметил, что в целом ремонтные работы идут по графику, несмотря на происшествие с плавучим доком ПД-50. "Мы прикладываем все усилия, чтобы докование прошло в 2020 году, это некоторым образом увеличит срок исполнения работ с учетом невозможности их комплексирования в ином формате. Но 2021 год как был, так и остается. Год, когда мы передаем корабль ВМФ", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
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1 комментарий
№1
07.06.2019 12:00
Цитата, q
Переход на снижение типажности и увеличение размера серий даст эффект как для нас с точки зрения производства и занятости, так и заказчику, потому что мы видим, что оптимизируем затраты и мы даем лучшее ценовое предложение
Чушь непрекрытая, у нас 5 (!?) проектов корветов в стройке одновременно.....
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