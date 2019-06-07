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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Путин заявил, что Россия не создает военные базы в Венесуэле

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создает в Венесуэле военные базы.

"Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска - этого не было никогда", - заявил Путин на встрече с руководителями информагентств.

Путин сказал, что российские специалисты работают в Венесуэле для обслуживания поставленного по контракта вооружения.

"По поводу наших людей в Венесуэле. Мы в Венесуэлу официально продавали оружие, последнее время уже давно не продаём. По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают. И делали всегда на протяжении предыдущих лет", - сказал Путин.

"Вполне вероятно, что определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности - и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал", - сказал президент, комментируя сообщения СМИ о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы.

"Мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул Путин.

Россия поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В марте СМИ сообщали о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

МИД РФ заявлял в конце марта, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России, которые занимаются выполнением соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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