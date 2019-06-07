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07.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Бластер" для охоты на беспилотники создан в России

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БПЛА
Беспилотный летательный аппарат во время испытаний.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На международном салоне "Комплексная безопасность – 2019" в Москве представили ручной комплекс борьбы с беспилотниками "Гарпун-2М", внешний вид устройства напоминает футуристический бластер.

"Комплекс позволяет в ручном режиме сбивать беспилотные аппараты, данный комплекс закупают частные лица и силовые структуры", – сообщили в Центре материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы, где разработали аппарат, передает РИА "Новости".

Там добавили, что комплекс может заблокировать каналы управления беспилотника и лишить возможности получать команды от оператора. Для этого нужно направить комплекс в сторону БПЛА и нажать на спусковой крючок. "Гарпун-2М" направит в сторону беспилотника помехи, которые расходятся веером на 20 градусов.

Представители разработчика отметили, что большой интерес к комплексу проявили компании топливно-энергетического сектора и представители силовых ведомств.

"Комплекс используют для защиты нефтяных вышек, а также публичных лиц. Средняя цена аппарата – 1,3 млн рублей", – сообщили они.

Ранее сообщалось, что появилась модернизированная версия ЗРК "Панцирь-С1М", которая после усовершенствований сможет уничтожать все типы беспилотников.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
Выставки
Комплексная безопасность
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