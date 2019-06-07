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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Путин о присутствии российских военных специалистов в Венесуэле: мы выполняем наши контрактные обязательства по обслуживанию вооружения

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Т-72Б1 ВС Венесуэлы
Т-72Б1 ВС Венесуэлы.
Источник изображения: © Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты работают в Венесуэле для обслуживания поставленного по контракта вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.

"По поводу наших людей в Венесуэле. Мы в Венесуэлу официально продавали оружие, последнее время уже давно не продаём. По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают. И делали всегда на протяжении предыдущих лет", - сказал Путин.

"Вполне вероятно, что определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности - и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал", - сказал президент, комментируя сообщения СМИ о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Персоны
Путин Владимир
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