Рособоронэкспорт обсудит состояние оружейного экспорта с бизнес-сообществом на ПМЭФ-2019

ЦАМТО, 6 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) обсудит состояние и перспективы экспорта продукции военного назначения в ходе Петербургского международного экономического форума – 2019, который пройдет с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

"Финансовые показатели Рособоронэкспорта говорят о правильно выбранной стратегии развития компании: с начала года мы поставили инозаказчикам продукции на 5,7 млрд. долларов. Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности. Петербургский форум – идеальная площадка для презентации наших компетенций лидерам мнений российской и мировой экономики. В эти дни планируем обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических реалиях", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. За это время он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Топ-менеджмент Рособоронэкспорта в ходе ПМЭФ-2019 проведет встречи с ведущими российскими государственными финансовыми организациями и бизнес-структурами, а также с представителями стран – партнеров компании в области военно-технического сотрудничества. Предполагается обсуждение перспектив роста российского оружейного экспорта, вопросов стратегического развития его финансовых механизмов, мер государственной поддержки производителей и субъектов ВТС.

Компания планирует сделать акцент на поиск новых горизонтов и обсуждение конкретных перспектив сотрудничества со странами Азии и Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, расширение взаимодействия на пространстве ШОС. Без сомнения, одним из ключевых вопросов станет адаптация субъектов ВТС и предприятий оборонной промышленности к новым вызовам современности и санкционному давлению.

"Пять лет Россия и Рособоронэкспорт сталкиваются с серьезными ограничениями со стороны ряда международных финансовых институтов, которые оказались сильно зависимыми от политической воли отдельных игроков мирового оружейного рынка. Мы не можем воспринимать их иначе как недобросовестную конкуренцию и попытки давления на нас и наших партнеров", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".