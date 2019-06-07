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07.06.2019
Военное обозрение

Су-30МКИ и "Рафаль" сойдутся в схватке в июле

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В июле 2019 года пройдут учения "Гаруда VI", на которых самые мощные истребители этих двух стран должны встретиться лицом к лицу. В учебной схватке должны сойтись многоцелевые истребители Rafale и Су-30МКИ.

Источник изображения: topwar.ru

В небе Франции в учебном бою вскоре сойдутся истребители Су-30МКИ и "Рафаль". В рамка двусторонних военно-воздушных учений "Гаруда", проходящих в Индии в шестой раз, западная и российская школы самолетостроения испытают как возможности самолетов, так и подготовку пилотов двух стран.

Индийские ВВС хотят проверить возможности французских истребителей

Учения должны пройти на базе Arme de l'Air, расположенной во Франции. Целью заявлена проверка новых тактических и стратегических приемов, отладка взаимодействия и проверка военного потенциала. Это также возможность для ВВС Индии проверить возможности истребителей Rafale которые должны присоединиться к парку индийских ВВС через несколько месяцев.

Во время двухнедельных учений "Гаруда-VI" ВВС Индии (IAF) задействуют 10 многофункциональных истребителей Су-30МКИ, ИЛ-76 и самолет-заправщик Ил-78. Также в учениях примут участие 150 офицеров и летчиков военно-воздушных сил этой страны.

Нью-Дели заключило контракт на покупку 36 французских истребителей Rafale, и первый истребитель присоединится к IAF в сентябре 2019 года. Из Rafal сформируют две эскадрильи IAF, первой из которых станет17-я эскадрилья "Золотые стрелы".

[h3]Одна из эскадрилий "Рафалей" будет сдерживать Китай

Действующий начальник ВВС маршал Бирендер Сингх Дханоа командовал "Золотыми стрелами", в составе которых находились истребители МиГ-21, во время войны с Каргильского конфликта в 1999 году. После введения в строй новых машин эскадрилья перебазируется из Пенджаба, где она на данный момент находится, в штат Харьяна, расположенный на севере Индии.

Вторая эскадрилья индийских "Рафалей" будет дислоцирована в Западной Бенгалии. Предполагается, что там она будет противостоять угрозам со стороны Китая. По мнению руководства индийских ВВС, данная покупка должна придать мощный импульс наступательным возможностям военно-воздушных сил, а вернет постепенно устаревающему парку ВВС страны былую мощь.

Учения Гаруда проводятся поочередно во Франции и Индии начиная с 2003 года. В 1998 году Париж и Нью-Дели подписали соглашение о совместных военных учениях между вооруженными силами двух стран. В соответствии с соглашением проводятся также маневры сухопутных и военно-морских сил.

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Rafale
Ил-76
Ил-78
МиГ-21
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