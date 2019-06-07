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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия может не продлевать Договор СНВ-3, если никому этого не хочется - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия может не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями информагентств.

"Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", - заявил Путин.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент РФ.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договорить о его продлении на пять лет.

Путин обвинил США в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Откройте Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Почитайте его. Там же прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности и сравните их с параметрами беспилотных аппаратов - то же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракета средней и меньшей дальности", - сказал Путин, имея в виду объекты ПРО США в Европе.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД и через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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