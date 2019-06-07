Войти
07.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Гиперзвуковое оружие начали разрабатывать в Германии

757
1
-1
Гиперзвукая ракета
Гиперзвукая ракета.
Источник изображения: gazeta.ru

Программа по разработке гиперзвукового оружия запущена в Германии; соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, предполагаемая скорость которой будет в пять раз превышать скорость звука.

Газета Die Welt со ссылкой на руководителя отдела сбыта европейского концерна MBDA в Германии Петера Хайльмайера сообщает: немецкое федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw, закупщик бундесвера) запустило программу еще в 2018 году в качестве реакции "на конкретные угрозы", передает ТАСС.

"Конкретными угрозами" Хайльмайер называет российские беспилотники. Как отметил представитель MBDA, "существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей".

Хайльмайер утверждает, что новые технологии будут использоваться для создания ракеты "чисто оборонительного характера".

На данный момент конкретных продуктов не создано; планируется, что первые испытания начнутся в течение трех лет.

Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.

Издание напоминает, что в настоящее время эксперты изучают, как новая тактическая система ПВО (TLVS), которая должна поступить в бундесвер на смену американским Patriot, может использоваться для противодействия новым военным угрозам.

До конца июня 2019 года совместное предприятие MBDA и американского концерна Lockheed Martin должно представить свои предложения на этот счет.

При этом в MBDA не исключают, что новая гиперзвуковая ракета может использоваться в системах ПВО, то есть в TLVS, а в дальнейшем стать и общеевропейским проектом.

Отметим, что в марте Пентагон запросил у Конгресса США несколько миллиардов долларов на модернизацию ядерного вооружения и разработку гиперзвукового оружия. Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.

Экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения какими-либо договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил опередить другие страны в развитии защиты от гиперзвукового оружия.

До этого сообщалось, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что экипажи МиГ-31, оснащенных ракетами "Кинжал", выполнили больше 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей.

В военном ведомстве сообщали также, что "Кинжалы" прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. километров.

Кроме того, в США заявляли о неспособности перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" и бессилии против гиперзвукового комплекса "Авангард".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прорыве в разработке российского ракетного оружия, а также разбиралась, почему ПРО бессильна против российского "Авангарда".

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Сармат МБР
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
22.02.2019
Со скоростью "Пересвета": новейшее оружие поступило в войска досрочно
21.02.2019
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
04.01.2019
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
1 комментарий
№1
07.06.2019 15:43
Не понятно, что именно имел в виду Хайльмайер. Судя по смысловому контексту гиперзвуковую крылатую ракету для поражения наземных целей, вроде тех же танков. Однако, как она поможет в защите от других гиперзвуковых ракет? Или имелось в виду создание своего аналога в качестве противовеса? TLVS это германская модификация ЗРК MEADS. Если новую ракету хотят интегрировать в этот комплекс, то речь о ЗУР? Или хотят сделать комплекс многоцелевым? Опять же, в MBDA хотят утрамбовать гиперзвуковую ракету в габариты ТПК от ЗУР ERINT MSE или будут переделывать конструкцию пусковых установок? Хотелось бы больше конкретики.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:52
  • 50
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника