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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

Бог войны получил новейший звукометрический комплекс

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Источник изображения: vpk-news.ru

В артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступил новый автоматический звукометрический комплекс АЗК-7.

С учетом поступления в текущем году многофункционального комплекса БЛА "Орлан-10" ведение артиллерийской разведки стало в несколько раз эффективней. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что комплекс предназначен для ведения разведки батарей ствольной артиллерии и минометов по звуку выстрелов, а также обеспечения и корректирования стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов. Поступившая техника может применяться в паре с БЛА, что увеличивает точность разведки на дальности свыше 15 километров.

"В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на базе четырех автомобилях-вездеходах УРАЛ-43203, имеющих специальные кузова-фургоны", - уточнили в военном ведомстве.

Новая техника обеспечивает пеленгование и определение местоположения источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, а также передачу информации на командные пункты по радио и проводным каналам связи. Машины могут применяться в любых климатических условиях Дальнего Востока.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
07.06.2019 17:25
Я так понял аппаратура "услышала" примерный квадрат и вектор,и туда сразу летит Орлан.За счет этого и точность когда речь свыше 15км
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