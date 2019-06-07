Госдеп США одобрили поставку F-16 Болгарии

Болгарские ВВС вскоре могут заменить советские истребители американскими.

Государственный департамент США одобрил запрос правительства Болгарии на покупку восьми самолетов F-16, сообщает Warspot со ссылкой на портал defensenews.com.

Общая стоимость запрошенных самолетов F-16C/D модификации block 70/72 (Viper), а также вооружения, оборудования и сопутствующих услуг составляет $1,67 млрд. При этом в Минобороны Болгарии намерены согласовать поставку общей стоимостью до $1,2 млрд.

Новые истребители необходимы Болгарии для замены парка устаревающих советских истребителей МиГ-29. Болгария планирует осуществить закупку в два этапа по восемь самолётов. На закупку первой партии военное ведомство планировало выделить $1,08 млрд. В эту сумму также включено наземное оборудование, подготовка пилотов и трехлетняя материально-техническая поддержка.

Болгария уже несколько лет пытается купить новые истребители. Так, в 2014 году рассматривалась возможность покупки подержанных греческих F-16, в 2017 году победителем тендера стали шведские Saab Gripen, но в 2018 году Минобороны объявило новый тендер.