В ОСК заявили о готовности построить атомный авианосец за 15 лет

Российская Объединенная судостроительная корпорация готова к строительству первого атомного авианосца для ВМФ РФ и создаст его в течение 15 лет в случае заказа со стороны флота. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Рахманов заявил, что ОСК уже давно готова к строительству атомного авианосца и уложится в срок 15 лет в случае поступления заказа со стороны ВМФ РФ. При этом он пояснил, что 15 лет строительства атомного авианосца в США и Франции является средним, а российские судостроители не хуже американских или французских.

Готовы. Конечно, более чем готовы. Мировой тренд разработки и строительства авианосца укладывается в 15 лет. В Америке, во Франции это срок, который является средним. Я думаю, что мы будем точно не хуже

- сообщил он журналистам.

Рахманов пояснил, что в России существуют мощности для реализации такого проекта - это "Балтзавод", "Северная верфь" или "Севмаш".

Ранее источник в ОСК сообщал, что Россия будет строить атомный авианосец, его строительство включено в государственную программу вооружения до 2027 года. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по его созданию начнутся в 2023 году. При этом утверждалось, что пока заказа на строительство атомного авианосца от ВМФ РФ не поступало.

В ВМФ России, в свою очередь, якобы заявляли, что рассчитывают получить в свой состав перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, а в Минобороны говорилось о возможном заключении контракта на его строительство к концу 2025 года.