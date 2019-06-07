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07.06.2019
ТАСС

ОАК готова поставить для Минобороны 76 истребителей Су-57

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Истребитель Су-57.
Истребитель Су-57.
Источник изображения: tass.ru

Поставки планируется завершить к 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 к 2028 году. Об этом сообщил в четверг журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас подготовлен процесс. Завод в Комсомольске-на-Амуре является одним из самых перевооруженных, там работает большое количество квалифицированных профессионалов. Мы такое количество с таким темпом, как поставил президент, безусловно, сделаем", - сказал Слюсарь в ответ на соответствующий вопрос.

Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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