В ходе северного завоза более 20 отдаленных постов и маяков ТОФ будут обеспечены ГСМ, медикаментами и оборудованием

ЦАМТО, 6 июня. В ходе стартовавшего северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России будут полностью обеспечены топливом и продовольствием.

В планах – доставка 1,5 тыс. т горюче-смазочных материалов, а также дров и угля в более чем 20 отдельных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта.

Доставка ГСМ в ходе северного завоза 2019 года осуществляется транспортом сторонних организаций-поставщиков, у которых через аукционы закупаются необходимые виды топлива и смазочных материалов. В перевозке дров и продовольствия задействован также военный транспорт.

До окончания навигации суда района гидрографической службы ОКВС доставят на "точки" и другие материально-технические средства, в том числе медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование, сообщает пресс-служба ВВО.