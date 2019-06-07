Войти
07.06.2019
ЦАМТО

В ходе северного завоза более 20 отдаленных постов и маяков ТОФ будут обеспечены ГСМ, медикаментами и оборудованием

583
0
+1
Гидрографическое судно "Сенеж"
Гидрографическое судно "Сенеж".
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 6 июня. В ходе стартовавшего северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России будут полностью обеспечены топливом и продовольствием.

В планах – доставка 1,5 тыс. т горюче-смазочных материалов, а также дров и угля в более чем 20 отдельных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта.

Доставка ГСМ в ходе северного завоза 2019 года осуществляется транспортом сторонних организаций-поставщиков, у которых через аукционы закупаются необходимые виды топлива и смазочных материалов. В перевозке дров и продовольствия задействован также военный транспорт.

До окончания навигации суда района гидрографической службы ОКВС доставят на "точки" и другие материально-технические средства, в том числе медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование, сообщает пресс-служба ВВО.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мыс
Проекты
Медицина
ТОФ
Похожие новости
13.05.2019
«В споре виноват умнейший»
02.10.2018
В рамках северного завоза на отдаленные посты и маяки ТОФ доставлено более 90% необходимых материальных средств
14.12.2016
Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
08.08.2012
Так отчего же умерли люди на подлодке
19.11.2008
Подводная лодка "Нерпа" останется в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:57
  • 284
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 07.06 19:57
  • 52
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра