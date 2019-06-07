15 самолетов SSJ-100 получат авиакомпании РФ до конца года - ОАК
Самолет SSJ-100 в раскраске "Аэрофлота".
Источник изображения: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com
Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Российские авиаперевозчики должны получить до конца 2019 года 15 самолетов Sukhoi Superjet - 100, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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4 комментария
№1
Flying squad
07.06.2019 10:21
Было бы лучше направить усилия на развитие Ту-204,а не на Суперджет с кучей французских запчастей в нем ( а это зависимость от страны НАТО ,ибо может повториться история с Мистралями и поставки в РФ запчастей к Суперджетам могут быть прекращены в любое время )
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№2
SteSus
07.06.2019 11:32
Цитата, Flying squad сообщ. №1
Было бы лучше направить усилия на развитие Ту-204Ту-204 это убогое никому кроме форумных "патритов" ненудное корыто из 80-х. Его предел это штучная сборка под спец. самолеты.
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№3
Alex-C
07.06.2019 13:17
Цитата, SteSus сообщ. №2А кому нужен ваш никчемный летающий Мистраль - Суперджет,который в любой момент может лишиться запчастей из НАТОвской Франции и тогда таким как вы останется в Суперджет только собак запрягать и пытаться продавать их чукчам...
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