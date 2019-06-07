15 самолетов SSJ-100 получат авиакомпании РФ до конца года - ОАК

№1

Flying squad 07.06.2019 10:21

Было бы лучше направить усилия на развитие Ту-204,а не на Суперджет с кучей французских запчастей в нем ( а это зависимость от страны НАТО ,ибо может повториться история с Мистралями и поставки в РФ запчастей к Суперджетам могут быть прекращены в любое время )