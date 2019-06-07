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07.06.2019
ЦАМТО

До конца года в РВСН будет поставлено более 90 ед. основных образцов ВВСТ

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РВСН
РВСН.
Источник изображения: AP

ЦАМТО, 6 июня. Состояние Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) обеспечивает выполнение поставленных задач ядерного сдерживания в составе стратегических ядерных сил России.

Организаторская работа органов военного управления позволила поддержать требуемый уровень состояния боевой готовности войск. Это подтверждено результатами работы комиссий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Ясненском и Козельском ракетных соединениях и комиссии Командования РВСН во Владимирском ракетном объединении, а также в Бологовском и Юрьянском ракетных соединениях.

Учебно-боевые задачи в ходе несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности отработали свыше 15 ракетных полков стационарного базирования и более 20 ракетных полков мобильной группировки РВСН с выводом на маршруты боевого патрулирования.

Продолжаются работы по перевооружению группировки войск и выполнению плана ввода в боевой состав пусковых установок.

До конца текущего года в РВСН будет поставлено свыше 90 ед. основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении.

До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76% и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

В рамках создания перспективных ракетных комплексов продолжаются работы по созданию нового ракетного комплекса "Сармат".

Одновременно с развитием ударной группировки боевые возможности РВСН наращиваются за счет поддержания существующих и создания новых пунктов управления и оснащения их современными средствами боевого управления и связи.

Главными задачами на летний период обучения в 2019 году являются поддержание и дальнейшая демонстрация постоянной готовности РВСН в решении задач стратегического сдерживания за счет повышения показателей состояния боевой готовности и качества отработки мероприятий подготовки войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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