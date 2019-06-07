Войти
07.06.2019
Известия.ru

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников "Роскосмоса"

585
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж был выпущен после бегства одного из топ-менеджеров предприятий промышленности. Подробности документа неизвестны, однако все указанные в нем требования соответствуют российскому законодательству.

15 мая СМИ сообщили о бегстве за границу гендиректора входящего в "Роскосмос" НИИ КП Юрия Яскина. Он уехал из России после того, как сотрудники "Роскосмоса" начали проверку на предприятии. Отмечалось, что топ-менеджер находится в одной из европейских стран, куда отправился "под предлогом командировки".


4 июня в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что неизвестные проникли на территорию Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и пытались похитить имущество.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
13.03.2019
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
26.12.2018
Российская сверхтяжелая ракета получит РД-180
16.08.2016
Комиссия при участии Минобороны проанализирует строительство Восточного
23.01.2014
Дмитрий Рогозин собрал военно-космическую мощь в один кулак
11.09.2013
Роскосмос станет корпорацией
09.07.2013
С ГЛОНАССом все в порядке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:52
  • 50
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника