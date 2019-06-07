Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников "Роскосмоса"

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж был выпущен после бегства одного из топ-менеджеров предприятий промышленности. Подробности документа неизвестны, однако все указанные в нем требования соответствуют российскому законодательству.

15 мая СМИ сообщили о бегстве за границу гендиректора входящего в "Роскосмос" НИИ КП Юрия Яскина. Он уехал из России после того, как сотрудники "Роскосмоса" начали проверку на предприятии. Отмечалось, что топ-менеджер находится в одной из европейских стран, куда отправился "под предлогом командировки".

4 июня в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что неизвестные проникли на территорию Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и пытались похитить имущество.