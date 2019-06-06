РФ и КНР выступают за многосторонний договор о неразмещении оружия на околоземной орбите

Россия и Китай также будут "способствовать формированию в рамках ООН многостороннего механизма обеспечения долгосрочной и устойчивой космической деятельности и безопасности космических операций"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай намерены разработать юридически обязывающий многосторонний инструмент, устанавливающий надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

При этом Москва и Пекин отмечают, что Конференция по разоружению, является единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении и играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах.

"Запрет на размещение в космосе оружия любого вида способствует недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности", - говорится в совместном заявлении.

Россия и Китай также будут "способствовать формированию в рамках ООН многостороннего механизма обеспечения долгосрочной и устойчивой космической деятельности и безопасности космических операций", а также предпринимать усилия по продвижению международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе. "Стороны убеждены, что реализуемые на практике меры транспарентности и доверия способствуют предотвращению размещения оружия в космическом пространстве, но не могут заменить собой переговоры о подписании международно-правовых документов в этой области", - говорится в заявлении.