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06.06.2019
Военное обозрение

Российский генерал: Турция может закрыть для ВМС США Босфор в ответ на санкции

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В России прокомментировали очередные американские претензии к Анкаре по поводу подписанного контракта на закупку С-400 у России.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что американцы фактически пытаются выдвинуть в отношении Турции ультиматум: либо вы отказываетесь от российских зенитных ракетных комплексов, либо мы запускаем санкционный механизм пакета CAATSA – например, вывод Турции за пределы программы F-35.

Герой России, председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой отмечает, что у Турции достаточно рычагов, чтобы попытаться отрезвить Вашингтон. По словам генерала, Анкара уже сделала свой выбор в пользу защиты национальных интересов, а не интересов американского военно-промышленного комплекса. Сергей Липовой отмечает, что Турция может напомнить США, что ссориться им с Анкарой не выгодно – в противном случае можно получить перекрытие доступа в Чёрное море для кораблей американских ВМС.

Генерал-майор Сергей Липовой:

С-400 (…) развязывает руки для проведения более активной и независимой политики Турции на Ближнем Востоке, особенно в энергетической сфере, обеспечивает безопасность турецкого континентального шельфа. Именно эти факторы обусловили заключение контракта с Россией на закупку С-400. Всё это вызывает недовольство в Вашингтоне, который не привык, что кто-то действует самостоятельно. Но ссориться с Турцией Америке невыгодно. Никаких санкций не будет. У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется. К примеру, закрыть для американских военных кораблей Босфор – и тогда США вообще останутся без Черного моря.

На самом деле, для США очень важно, как отреагирует Турция, если те введут санкции за контракт по С-400. С одной стороны Вашингтону нужно сохранить лицо и не дать повод другим задуматься, что их санкции – "сотрясание воздуха", с другой стороны – давить на Турцию тоже опасно, учитывая, что страна – член НАТО. Анкара может действительно устроить демарш – при учёте событий, которые были связаны с попыткой свержения Эрдогана.

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Продукция
F-35
С-400 Триумф
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