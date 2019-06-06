ЦАМТО, 5 июня. Украинско-турецкий противотанковый боевой модуль Serdar успешно прошел испытания, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

"На Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран. Совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" – ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с инозаказчиком", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу украинского госпредприятия.

"Спецтехноэкспорт" ожидает, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции. Данный проект является первым примером совместного продвижения украинского-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран.

Впервые модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.

Турецкая компания выступила разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности, систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. Украинский "Спецтехноэкспорт" обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых конструкторским бюро "Луч", и систем наведения и управления к ним, передает "РИА Новости".