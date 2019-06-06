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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Морскую лабораторию для исследований в области робототехники планируется создать на базе военного технополиса в Анапе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Анапа (Краснодарский край). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Лабораторная база Военного инновационного технополиса (ВИТ) "ЭРА" в Анапе до конца текущего года расширится почти вдвое, планируется создание центра для испытаний морской робототехники, сообщили в среду в пресс-службе научного кластера.

"К 2020 году почти вдвое будет расширена лабораторная база, построены дизайн-центры для разработки архитектуры в сфере IT-технологий, развернут центр прототипирования. Также планируется создание морской научно-исследовательской испытательной лаборатории, на базе которой будут проводиться исследования в направлениях морской робототехники, гидроакустических систем обнаружения объектов, и гидрометеорологического и навигационно-гидрографического обеспечения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, научно-исследовательские отделы технополиса укомплектованы постоянным составом на 80%, здесь работают шесть докторов наук, 15 кандидатов наук. "Исследования проводят высококлассные специалисты от Крыма до Дальнего Востока", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "особое внимание ученые технополиса уделяют исследованию возможностей технологий искусственного интеллекта, информационно-телекоммуникационным технологиям и современной медицине".

"Более 70 предприятий и организаций подписали соглашение о сотрудничестве с технополисом. Это крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса и молодые исследовательские команды-стартапы, ведущие высшие учебные заведения и научные организации, обеспечивающие продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обороноспособности страны", - информирует пресс-служба.

Здесь отметили, что за год экспертная группа ВИТ "ЭРА" рассмотрела более 250 проектов, которые присылали изобретатели и научные организации со всей страны. "Треть проектов поступила в разработку, в том числе и в совместные лаборатории. Каждое из инновационных решений обосновано потребностями партнеров, почвой для роста которых является технополис", - сказано в сообщении.

Научную деятельность в технополисе ведут четыре научные роты. В их составе проходят службу 160 призывников. "Это - выпускники вузов, средний бал которых выше 4,5, которые имеют патенты, научные статьи, дипломы всероссийских и международных конкурсов. Отбор кандидатов в научные роты осуществляют научные руководители направлений научной деятельности, в том числе в ходе собеседования в вузах. В дальнейшем операторы трудоустраиваются в ведущих организациях ОПК, а также в лабораториях самого технополиса", - говорится в сообщении.

Территория ВИТ "ЭРА" разделена на кластеры: научно-образовательный, который включает лабораторный центр с передовым оборудованием, проектные подразделения, сосредоточенные на разработках узкоспециализированных проектов, центр инновационного программирования, центр обработки данных, оснащенный супер-ЭВМ, а также открытые площадки для экспериментальных исследований.

"Жилой кластер в прибрежной зоне Черного моря представлен кампусом для проживания научных рот, ледовым дворцом, спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном, тренажерным залом", - сообщает пресс-служба.

Технополис располагается на морском побережье в городе Анапе на территории общей площадью более 17 га.

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Страны
Россия
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2020-й год
AI
Военные учения
Медицина
Научная рота
Робот
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