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06.06.2019
Российская газета

Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы "Мертвая рука"

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Источник изображения: РИА/Юрий Абрамочкин

Экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин рассказал, как отразится на эффективности системы ядерного возмездия "Периметр" предполагаемое размещение в Европе американских ракет средней дальности.

По мнению генерал-полковника в отставке Виктора Есина, даже такое близкое соседство американских ракет не сможет нивелировать ценность системы "Периметр", именуемой на Западе "Мертвая рука".

Об этом он сообщил РИА Новости.

Виктор Есин отметил, что ранее в СМИ приводились якобы его высказывания о неэффективности "Периметра" в случае размещения США ракет в Европе. Слова генерала, в действительности, были искажены некомпетентными журналистами.

Бывший начальник главного штаба РВСН заверил, что система способна выполнить свою главную задачу - нанести ответный ядерный удар по агрессору в чрезвычайной ситуации.

Разумеется, удар будет ослабленным - ведь система срабатывает как раз в том, случае, когда противнику первому удалось поразить большое количество стратегических ядерных средств.

При этом надо понимать, что и этого ответа врагу хватит с лихвой. Именно сам факт неотвратимости возмездия, даже в критических для России условиях, делает "Периметр" столь грозным. Не случайно зарубежные СМИ так часто посвящают ей статьи.

Генерал подчеркнул, что система "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна".

Справка "РГ"

Комплекс "Периметр" является альтернативной командной системой для всех родов войск, имеющих на вооружении ядерные заряды. Он был создан на случай, если США уничтожит первым ударом ключевые узлы командной системы "Казбек" и линии связи РВСН. При массированной атаке "Периметр" способен принимать решения самостоятельно или с минимальным участием человека.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Проекты
Периметр
Ядерный щит
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