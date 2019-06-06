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06.06.2019
ТАСС

Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

Отчет нужно предоставить в соответствии с положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство поручило завершить до 25 декабря 2019 года расчеты по неисполненным обязательствам 2018 года на сумму 337,28 млн рублей по госконтракту на реконструкцию административного здания госкорпорации "Роскосмос" в Москве, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, опубликованному в среду на официальном интернет-портале правовой информации, отчет необходимо предоставить в соответствии с положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.

"Обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 337,28 млн рублей по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в распоряжении.

Административное здание на улице Щепкина было главным офисом Федерального космического агентства до создания госкорпорации "Роскосмос". В настоящее время основные подразделения госкорпорации находятся в здании по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, дом 22.

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2 комментария
№1
06.06.2019 19:22
Чинуши могут  обойтись и без 330 миллионного ремонта,  вот когда чистая прибыль у Роскосмоса появиться от эффективной коммерческой деятельности, тогда  пусть хоть золотые купола вешают....
-1
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№2
06.06.2019 19:42
Цитата, штурм сообщ. №1
вот когда чистая прибыль у Роскосмоса появиться
Вы предлагаете продавать РН МО РФ по коммерческим ценам?
0
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