Сергей Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

ЦАМТО, 5 июня. Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", – сказал С.Шойгу, выступая в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.

При этом С.Шойгу отметил, что "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".

По его оценке, формат СМО СНГ "дает возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог". "Сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути", – сказал министр обороны РФ.

"Сотрудничество военных ведомств государств-участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях демонтажа стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США", – цитирует "РИА Новости" С.Шойгу.

"Совет министров обороны (СМО) последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", – сказал С.Шойгу.

По оценке министра, "США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру".

Он также отметил беспрецедентную военную активность Североатлантического альянса. "НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы", – сказал С.Шойгу.

Еще одной угрозой он назвал "миграцию" ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира, отмечает агентство.

"В различных уголках планеты возникают новые очаги напряженности и нестабильности. Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств", – сказал С.Шойгу.

Он проинформировал коллег, что с момента последнего заседания СМО СНГ в составе Совета произошли изменения: министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Баходир Курбанов.

"Поздравляем Вас, уважаемый Баходир Низамович, с назначением и желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил", – сказал С.Шойгу.

Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на заседании представляют главы военных ведомств, Киргизию – начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики, передает "РИА Новости".