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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Военные ЦВО на учениях под Челябинском отработали навыки спасения космонавтов в условиях нештатной ситуации

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Специалисты возле капсулы корабля "Союз"
Специалисты возле капсулы корабля "Союз", в которой спустились астронавт США Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин после аварийной посадки.
Источник изображения: REUTERS

Аэродром Упрун (Челябинская область). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Челябинской области отработала спасение космонавтов при встрече спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз".

Как сообщил журналистам в среду начальник поисково-спасательной парашютной и десантной службы 14 армии ВВС и ПВО подполковник Евгений Солнцев, военнослужащие смоделировали приземление капсулы с экипажем на сушу и воду. Кроме того, во время учений была полностью смоделирована нештатная ситуация, которая произошла с "Союзом МС-10" в октябре 2018 года.

"Проходит интенсивная подготовка к двум важным мероприятиям - 25 июня запланирована посадка "Союз МС-11", а в июле запуск следующего экипажа. Подобные комплексные учения проходят постоянно, во время них мы отрабатываем все возможные внештатные ситуации во время спасательной операции, в том числе приземление капсулы на воду. Тренировка показала, что личный состав к выполнению задачи на территории Республики Казахстан готов, отработали слаженно, ошибок не было, выполнили задачу на "отлично", - сказал Солнцев.

По сценарию учений, экипаж МКС приземлился в 50 км от города Южноуральска в Челябинской области. "Первыми на помощь прибыли парашютисты-спасатели, которые установили визуальный и голосовой контакт с "космонавтами". После чего к месту посадки прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица", снегоболотоходы и группа военных медиков на вертолетах Ми-8, которые в кратчайшие сроки извлекли условных космонавтов из объекта и оказали им первую помощь", - рассказал начальник поисково-спасательной службы.

По его словам, во время учений была полностью смоделирована нештатная ситуация, которая произошла 11 октября 2018 года с "Союзом МС-10".

"Мы использовали опыт, который был получен в октябре прошлого года, когда случилась авария ракеты-носителя во время запуска с Байконура. Тогда военнослужащие провели операцию по спасению экипажа "Союза" в степи Казахстана около города Жезгазган. Теперь мы на учениях обязательно отрабатываем данную ситуацию, но уже на челябинской земле", - сказал Солнцев

В ближайшее время начнется передислокация поисково-спасательной группы в Казахстан, добавил он.

В учениях были задействованы более 100 человек, 10 единиц автомобильной и специальной техники, а также самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.

Посадка спускаемого транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня 2019 года. На нем после длительной экспедиции вернется на Землю космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

Поисковый командный пункт сформирован 1 июля 1999 году в поселке Увельский Челябинской области, аэродром Упрун. 15 февраля 2018 года он включен в состав сформированной 17 бригады армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили 73 поисково-спасательные работы по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и 75 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав более 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

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