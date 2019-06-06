США напомнили Турции о возможности отказаться от С-400

Генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по безопасности и сотрудничеству, напомнил Анкаре о последствиях приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и возможности отказаться от сделки, подчеркнув, что "мяч на стороне Турции".

По словам генерала, Соединенные Штаты "дали понять правительству Турции последствия получения С-400", передает ТАСС.

"В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать – теперь мяч на стороне Турции", – сказал представитель Пентагона, выступая в Институте Брукингса.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Двумя неделями ранее США выдвинули Турции ультиматум, потребовав отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. После этого Госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" покупки С-400.

В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции "непозволительны".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Антон Никитин