В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается. Об этом он сказал во время выступления в сенате.

По его словам, Россия делает значительные успехи в разработке нового вооружения, способного разрушить американские космические системы или создать им трудности. Как пишет издание The Hill, шаги в данном направлении также делает Китай.

Реймонд считает, что Москва занимается развитием полного спектра противокосмических возможностей, в том числе методов радиоэлектронной борьбы и направленной энергии, сложных орбитальных угроз, а также ракет прямого подъема.

В июне 2018 года президент Дональд Трамп распорядился создать космические силы США, которые планируется сформировать к 2020 году. В феврале текущего года он заявил, что его администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

Вместе с тем, по мнению израильского государственного деятеля и эксперта Якова Кедми, Вашингтон опоздал с созданием космических войск и возможной подготовкой удара по России из космоса, так как вооружение Москвы уже находится на шаг впереди. Он добавил, что для российской стороны важно получить стратегическое превосходство над США, чтобы Запад отказался от своих "авантюр".

В январе 2019 года китайский космический аппарат "Чанъэ-4", запущенный на обратную сторону Луны, провел первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли. Также в КНР разрабатываются технологии для исследования Марса и астероидов.