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06.06.2019
Интерфакс-АВН

США и Россия планируют провести дискуссии по вопросам контроля над вооружениями - Томпсон

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Голос России

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью Defense One сообщила о запланированных переговорах между США и Россией.

"У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии", - заявила Томпсон.

Она отметила, что не обсуждала с коллегами из России вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на прошедшей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог", так как уровень мероприятия был не тот.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
США
Проекты
СНВ-3
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