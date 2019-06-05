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05.06.2019
Известия.ru

Ушаков назвал домыслами слова Трампа о российских специалистах в Венесуэле

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия никому не сообщала деталей о работе своих специалистов в Венесуэле, а потому слова об их "выводе" могут быть только домыслами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 4 июня.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что российская сторона якобы проинформировала Соединенные Штаты о выводе "большей части своих людей" из Боливарианской республики.

По словам Ушакова, Москва ни с кем специально не обсуждала эту тему, поэтому "можно только догадываться", что стоит за соответствующим заявлением главы Белого дома.

"Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Они, наверное, базируются на каких-то домыслах относительно нашего участия во внутренних процессах (в Венесуэле. — Ред.)", — цитирует помощника российского лидера ТАСС.

Он добавил, что в республике сейчас находится "лимитированное количество" российских представителей, в основном это "специалисты технического профиля", которые работают в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года, а также специалисты в области экономики.

Накануне, 3 июня, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в Венесуэле с одной тысячи до нескольких десятков человек. По данным издания, такой шаг мог быть вызван отсутствием новых контрактов, а также признанием того, что Каракас не располагает средствами для продолжения сотрудничества с российской компанией "Ростех", которая якобы отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений.

В свою очередь, российская госкорпорация обратила внимание на то, что журналисты привели недостоверные данные о численности их штата в Венесуэле. "Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal, преувеличены в десятки раз. Состав представительства остается неизменным много лет", — пояснил представитель пресс-службы компании.

Посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский также опроверг информацию газеты об отзыве российских военных специалистов. Он отметил, что работа идет с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи не идет.

В конце марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и грузом прибыли в международный аэропорт Каракаса. В Организации американских государств (ОАГ) Москву обвинили в "военном вторжении". В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что российские специалисты могут находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

На следующий день после публикации палата представителей конгресса США приняла законопроект по борьбе с российским влиянием в Венесуэле, а 27 марта президент США Дональд Трамп призвал РФ уйти из республики и пообещал добиться этого.


Ситуация в Венесуэле обострилась в январе этого года на фоне акций протеста. Тогда же председатель Национальной ассамблеи и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. США поддержали его и призвали венесуэльского лидера Николаса Мадуро передать власть оппозиции. В Вашингтоне не исключили, что для урегулирования ситуации может быть применен силовой сценарий. Гуайдо поприветствовал это заявление. Каракас, в свою очередь, объявил о разрыве дипотношений с Соединенными Штатами и обвинил Вашингтон в попытке госпереворота.

Москва также не признает легитимность власти Гуайдо и призывает разрешить кризис в Венесуэле мирным путем. Так, президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

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