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05.06.2019
ИноСМИ

Newsweek (США): НАТО готовится принять в свои ряды страну, которую считают ареной противостояния России и Запада

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в Скопье
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в Скопье.
Источник изображения: © REUTERS, Boris Grdanoski

Чтобы включить бывшую югославскую республику Македонию в состав НАТО, Западу потребовалось поменять у этой страны и название, и премьера. И вот настал вожделенный момент: генсек НАТО Столтенберг объявляет Северную Македонию 30-м членом альянса. Недостаточно радостных "Ньюсуик" пугает не удавшимся "русским путчем" в соседней Черногории. А о неудавшемся "пронатовском" референдуме не вспоминает.

Организация Североатлантического договора, военный альянс, в котором Россия долгое время видела своего противника, готова открыть двери перед Северной Македонией - страной, которую считают одной из ключевых арен в противостоянии России и Запада. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) в понедельник, 3 июня.

Столтенберг прибыл в эту страну с официальным визитом и заверил, что членство в НАТО принесет "безопасность и процветание всем народам Северной Македонии". Вместе со Столтенбергом в страну прибыли послы 29 стран-членов альянса, чтобы обсудить прогресс, которого Северной Македонии удалось достичь на пути к вступлению в НАТО, и необходимые реформы.

Северная Македония официально станет 30-м членом НАТО после того, как все члены альянса ратифицируют протокол о ее вступлении в альянс. Пока это сделали только 14 членов. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев (Zoran Zaev) заявил, что, по его прогнозам, процесс вступления будет завершен к концу октября 2019 года.

Вступление Северной Македонии в НАТО стало возможным только после того, как это небольшое государство урегулировало 27-летний спор с соседней Грецией из-за ее названия. Эти две страны долгое время спорили о том, кому должно принадлежать название Македония, и из-за этого спора Греция блокировала вступление Северной Македонии в международные альянсы.

Северная Македония вступила в "Партнерство ради мира" еще в 1995 году, то есть вскоре после обретения независимости от Югославии. Однако полноценное членство в НАТО было ей недоступно из-за спора касательно названия страны.

В январе парламент Северной Македонии проголосовал за изменение названия страны с Бывшей югославской Республики Македония на Северную Македонию, что открыло перед страной путь к вступлению в НАТО, а в будущем и в Евросоюз.

Россия долгое время противилась расширению НАТО на восток, в том числе на Балканы. Соседка Северной Македонии Черногория вступила в НАТО в 2016 году, а руководство этой страны обвинило Россию в попытке организовать государственный переворот и убить премьер-министра, чтобы воспрепятствовать ее вступлению в этот альянс.

Кроме того, Греция и Северная Македония обвинили Россию в попытках вмешаться в процесс урегулирования спора вокруг названия страны, чтобы помешать Северной Македонии присоединиться к НАТО. Греция выслала нескольких российских дипломатов якобы за попытки подкупить политиков, чтобы не допустить урегулирования этого спора.

Россия настаивает на том, что расширение НАТО приведет к дестабилизации Балканского региона. Но, по мнению некоторых экспертов, Россия делает это только для того, чтобы помешать расширению границ этого западного альянса.

В понедельник, 3 июня, Столтенберг появился перед прессой вместе с премьер-министром Заевым и пообещал оказать Северной Македонии поддержку в ее стремлении присоединиться к альянсу НАТО. "Очень важно сохранить темпы реформ теперь, когда вы готовитесь стать полноценным членом альянса. Мы продолжим поддерживать вас на этом пути", - сказал Столтенберг.


Кристина Маза (Cristina Maza)

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