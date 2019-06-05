Войти
05.06.2019
ЦАМТО

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

750
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 4 июня. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 июня состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Приступая к работе, министр обороны напомнил, что 1 июня в Вооруженных Силах начался летний период обучения.

Сергей Шойгу отметил, что он включает более 3500 основных мероприятий боевой подготовки. Наиболее значимым из них станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".

Завершится учебный год контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих.

Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки будут организованы проверки на право присвоения им наименований "ударные".

Что касается тематической части совещания, то в повестку дня было включено четыре вопроса.

Первый касался технологического переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

В частности, изготовления спутника наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается ракетно-космический центр "Прогресс".

Министр обороны пояснил, что на майских совещаниях в Сочи президенту России доложили о состоянии дел по производству изделия. Верховный Главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата.

На совещании было рассмотрено, как реализуется это поручение.

Затем состоялось обсуждение выполнения "Уралвагонзаводом" государственных контрактов на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения в интересах Минобороны.

В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники.

Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ.

Помимо этого, на заводе разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием.

Министр обороны сообщил, что опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне.

Следующим вопросом повестки дня стало подведение итогов международной деятельности Минобороны в первом полугодии, определение задач в этой области до конца года.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в прошедший период особое внимание уделялось расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств-членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями. Продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии.

Министр обороны привел такие цифры – за пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на текущий год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов.

Важным шагом в этой работе стала VIII Московская конференция по международной безопасности, собравшая 77 официальных делегаций, более 1000 участников из 111 стран и 7 международных организаций.

Особое внимание министр обороны уделил двум предстоящим знаковым событиям, которые из года в год привлекают все большее число специалистов и обычных посетителей.

Это Армейские международные игры и Международный военно-технический форум. Их организации был посвящен заключительный вопрос повестки дня.

Юбилейный, пятый форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

На него соберутся свыше 100 делегаций из зарубежных стран, ожидается приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств.

По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти 3000 компаний.

Подготовка к мероприятиям активно ведется.

Сергей Шойгу предложил акцентировать внимание на программе форума в части военно-технического сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
БМП-1
Ми-17
Т-15
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
ШОС
Похожие новости
05.06.2019
Российские военные получат более 400 единиц новой бронетехники в 2019 году
05.06.2019
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером