Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 4 июня. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 июня состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Приступая к работе, министр обороны напомнил, что 1 июня в Вооруженных Силах начался летний период обучения.

Сергей Шойгу отметил, что он включает более 3500 основных мероприятий боевой подготовки. Наиболее значимым из них станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".

Завершится учебный год контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих.

Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки будут организованы проверки на право присвоения им наименований "ударные".

Что касается тематической части совещания, то в повестку дня было включено четыре вопроса.

Первый касался технологического переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

В частности, изготовления спутника наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается ракетно-космический центр "Прогресс".

Министр обороны пояснил, что на майских совещаниях в Сочи президенту России доложили о состоянии дел по производству изделия. Верховный Главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата.

На совещании было рассмотрено, как реализуется это поручение.

Затем состоялось обсуждение выполнения "Уралвагонзаводом" государственных контрактов на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения в интересах Минобороны.

В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники.

Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ.

Помимо этого, на заводе разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием.

Министр обороны сообщил, что опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне.

Следующим вопросом повестки дня стало подведение итогов международной деятельности Минобороны в первом полугодии, определение задач в этой области до конца года.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в прошедший период особое внимание уделялось расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств-членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями. Продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии.

Министр обороны привел такие цифры – за пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на текущий год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов.

Важным шагом в этой работе стала VIII Московская конференция по международной безопасности, собравшая 77 официальных делегаций, более 1000 участников из 111 стран и 7 международных организаций.

Особое внимание министр обороны уделил двум предстоящим знаковым событиям, которые из года в год привлекают все большее число специалистов и обычных посетителей.

Это Армейские международные игры и Международный военно-технический форум. Их организации был посвящен заключительный вопрос повестки дня.

Юбилейный, пятый форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

На него соберутся свыше 100 делегаций из зарубежных стран, ожидается приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств.

По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти 3000 компаний.

Подготовка к мероприятиям активно ведется.

Сергей Шойгу предложил акцентировать внимание на программе форума в части военно-технического сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.