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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Искусственный интеллект будет вызывать скорую и спасателей на место ДТП - ГЛОНАСС

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В ГЛОНАСС предлагают с помощью искусственного интеллекта максимально автоматизировать процесс вызова экстренных служб на место ДТП, заявила замгендиректора АО "ГЛОНАСС" Александра Аронова.

"Наша цель сейчас - создание системы "ЭРА-ГЛОНАСС" 2.0, которая с помощью искусственного интеллекта позволит, с одной стороны, оптимизировать нагрузку на экстренные оперативные службы, вызывая только того, кто нужен, с другой - сделать выезд каждой бригады наиболее эффективным с точки зрения сохранения здоровья и жизни людей", - заявила Аронова в ходе своего доклада на 3-м всемирном саммите "Искусственный интеллект во благо" в Женеве.

По ее словам, одним из основных направлений совершенствования информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является соблюдение "золотого часа" - периода, когда можно наиболее эффективно оказать первую помощь и тем самым уменьшить негативные последствия аварии.

Необходима максимальная автоматизация процесса вызова бригад реагирования на место ДТП со всем необходимым оборудованием, отметила Аронова.

Ранее в ГЛОНАССе сообщали, что за период с 1 января 2015 г. по 27 декабря 2018 г. в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" было принято и обработано свыше 2,2 млн экстренных вызовов, из них более 25 тыс. обращений потребовали реагирования экстренных служб, 15 тыс. из них были получены в автоматическом режиме, т.е. в результате значительных повреждений автомобиля. За время работы ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" количество жертв в расчете на 1 аварию за время работы системы снизилось на 14%. По подсчетам АО "ГЛОНАСС", система помогла спасти уже более 700 жизней.

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Страны
Россия
Проекты
AI
ГЛОНАСС
ИТ
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