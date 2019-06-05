Принятие на вооружение новой противоракеты повысит возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района

ЦАМТО, 4 июня. Принятие на вооружение новой противоракеты, испытательный пуск которой состоялся 4 июня на полигоне в Казахстане, позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 4 июня сообщил, что Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам И.Коротченко, это был очередной испытательный пуск противоракеты 53Т6М в рамках реализации программы по модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135.

"С принятием на вооружение новой противоракеты существенно повысятся возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135", – сказал он.

И.Коротченко отметил, что новая противоракета предназначена для замены старых шахтных противоракет, которые в настоящее время обеспечивают работу системы А-135.

"Модернизированная противоракета при сохранении прежних массово-габаритных характеристик фактически является новым изделием с повышенной дальностью, скоростью, высотой и эффективностью противоракетного перехвата. На ней установлена более совершенная бортовая аппаратура на современной электронной компонентной базе, использованы новые конструкционные материалы и новые двигатели, которые позволяют реализовать расширенные возможности по противоракетному перехвату", – пояснил он.