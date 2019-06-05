Шойгу назвал стратегическое учение "Центр-2019" самым значимым событием летнего периода обучения в Вооруженных силах
Во время этапа практических действий войск в рамках стратегических командно-штабных учений Центр-2015 на Донгузском полигоне в Оренбургской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" пройдет в сентябре и станет самым важным событием в летнем периоде обучения Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"1 июня в Вооруженных силах начался летний период обучения. Он включает более 3,5 тысяч основных мероприятий боевой подготовки. Наиболее значимым из них станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны.
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