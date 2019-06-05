Шойгу назвал стратегическое учение "Центр-2019" самым значимым событием летнего периода обучения в Вооруженных силах

Во время этапа практических действий войск в рамках стратегических командно-штабных учений Центр-2015 на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" пройдет в сентябре и станет самым важным событием в летнем периоде обучения Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"1 июня в Вооруженных силах начался летний период обучения. Он включает более 3,5 тысяч основных мероприятий боевой подготовки. Наиболее значимым из них станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны.