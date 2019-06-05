Россия в 2020 году выведет на орбиту свой первый радиолокационный спутник - Рогозин
Химки. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует через год вывести на орбиту радиолокационный спутник "Обзор-Р", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Ровно через год мы планируем вывести на орбиту наш первый радиолокационный спутник. Это поможет нам видеть картину вне зависимости от погодных условий. Это спутник "Обзор-Р", эта машина в высокой степени готовности", - сказал Рогозин журналистам во вторник.
В конце января информированный источник сообщал "Интерфаксу", что первый спутник дистанционного зондирования Земли "Обзор-Р" будет передан заказчику для запуска не позднее первого квартала 2020 года.
"Космический аппарат должен быть подготовлен к запуску в первом квартале 2020 года", - сказал источник.
"Обзор-Р" будет оснащен космическим радаром "Касатка-Р", который позволит при любой облачности получать изображение разрешением до 30 см. Радар разработан холдингом "Российские космические системы" (РКС).
Летом 2018 года в пресс-службе "РКС" "Интерфаксу" сообщили, что "Касатка" станет основным рабочим инструментом первого в истории России радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Обзор-Р".
В "РКС" отмечали, что применение космических аппаратов "Обзор-Р" с радаром "Касатка-Р" расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты. Возможности радиолокатора позволят круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств, а также регионов России.
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