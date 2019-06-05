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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия в 2020 году выведет на орбиту свой первый радиолокационный спутник - Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Химки. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует через год вывести на орбиту радиолокационный спутник "Обзор-Р", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Ровно через год мы планируем вывести на орбиту наш первый радиолокационный спутник. Это поможет нам видеть картину вне зависимости от погодных условий. Это спутник "Обзор-Р", эта машина в высокой степени готовности", - сказал Рогозин журналистам во вторник.

В конце января информированный источник сообщал "Интерфаксу", что первый спутник дистанционного зондирования Земли "Обзор-Р" будет передан заказчику для запуска не позднее первого квартала 2020 года.

"Космический аппарат должен быть подготовлен к запуску в первом квартале 2020 года", - сказал источник.

"Обзор-Р" будет оснащен космическим радаром "Касатка-Р", который позволит при любой облачности получать изображение разрешением до 30 см. Радар разработан холдингом "Российские космические системы" (РКС).

Летом 2018 года в пресс-службе "РКС" "Интерфаксу" сообщили, что "Касатка" станет основным рабочим инструментом первого в истории России радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Обзор-Р".

В "РКС" отмечали, что применение космических аппаратов "Обзор-Р" с радаром "Касатка-Р" расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты. Возможности радиолокатора позволят круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств, а также регионов России.

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