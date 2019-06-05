Болгария оценивает закупку в США истребителей F-16C/D Блок.70/72 – DSCA

ЦАМТО, 4 июня. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" истребителей F-16C/D Блок.70/72. Полная стоимость поставки может составить 1,673 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 30 мая.

Правительство Болгарии обратилось к США с запросом о продаже 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72; до 10 двигателей F110 компании General Electric (включая 2 запасных); 10 многофункциональных систем распределения информации MIDS-JTRS Link-16 (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System); 9 усовершенствованных программируемых генераторов дисплея (iPDG) (включая 1 запасной); 9 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-83 (включая 1 запасную); 4 подвесных контейнерных систем целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер"; 9 модульных бортовых компьютеров (MMC 7000AH) (включая 1 запасной); 9 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260 (EGI); девяти 20-мм пушек M61 "Вулкан"; 16 УР AIM-120C7 AMRAAM класса "воздух-воздух"; одной запасной секции наведения AIM-120C-7 AMRAAM; 24 УР AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух"; 8 учебных авиационных ракет AIM-9X CATM (Captive Air Training Missiles); 4 запасных секций наведения для боевых ракет AIM-9X; 4 запасных секций наведения для учебных ракет AIM-9X CATM; 48 пусковых установок LAU-129; 15 комплектов 500-фунтовых УАБ GBU-49 "Энхансд Пэйвуэй-2"; 15 комплектом для УАБ GBU-54 LJDAM; 28 бомб малого диаметра GBU-39 (SDB-1); 24 взрывателей FMU-152; 24 свободнопадающих бомб МК-82 (тритонал); 6 свободнопадающих бомб МК-82 (инертных); 13 усовершенствованных компьютерных групп управления MAU-210 (ECCG).

Запрос также включает 9 усовершенствованных интегрированных контейнерных систем радиоэлектронного противодействия (AIDEWS) AN/ALQ-211 (включая 1 запасную); 9 комплектов автоматов отстрела ИК-ловушек и уголковых отражателей AN/ALE-47 (включая 1 запасной); 4140 инфракрасных ловушек; по 8250 ед. 20-мм боевых и учебных боеприпасов PGU-27A/B; 36 приборов подачи дымового сигнала MK-124; 9 усовершенствованных систем госопознавания "свой-чужой" AN/APX-126 с защищенной связью и криптографическими приложениями; 18 радиостанций ANH/ARC-238 UHF/VHF SATURN; 16 учебных ракет AIM-120C AMRAAM; единую систему планирования боевых задач JMPS (Joint Mission Planning System) с программным обеспечением, обучением и поддержкой; 20 совместимых с очками ночного видения нашлемных систем целеуказания JHMCS II (Joint Helmet Mounted Cueing System); 10 приборов ночного видения; 2 комплекта удаленных приемников видеоинформации ROVER 6i с дополнительной наземной станцией; наземное учебное оборудование (летный тренажер и тренажер технического обслуживания); одну станцию испытания авионики I-уровня; участие в международной программе ECISAP (Electronic Combat International Security Assistance Program); пиротехнические устройства CAD/PAD; оборудование для тестирования и перепрограммирования боеприпасов CMBRE; оборудование связи; поставку и поддержку программного обеспечения; поддержку при строительстве объектов; запасные части и агрегаты; обучение личного состава; обучающее оборудование; техническую документацию; контейнеры для ракет; обслуживание боеприпасов и испытательного оборудования; интеграцию самолетов и боеприпасов и сопутствующие испытания; техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и усилит боеспособность партнера по НАТО.

Как отмечается в уведомлении, истребители F-16C/D Блок.70/72 позволят Болгарии обеспечить охрану своего воздушного пространства и границ, а также повысить уровень совместимость с ВС США и НАТО.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Комментарий ЦАМТО

Уведомление, вероятно, является частью стандартной процедуры согласования продажи для участия в тендере. Как сообщал ЦАМТО, парламент Болгарии 16 января 2019 года большинством голосов проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение переговоров с США о покупке новых истребителей F-16 Блок.70 для оснащения ВВС страны.

Тем не менее, 15 мая вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что стороны пока не могут согласовать взаимоприемлемые условия продажи истребителей. Министр признал, что покупка 8 новых истребителей F-16 в рамках первого этапа модернизации ВВС страны превышает сумму, изначально выделенную на приобретение самолетов. Ранее одобренный парламентом бюджет закупки составил 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.).