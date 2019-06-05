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05.06.2019
Известия.ru

Появилось видео запуска новой противоракеты ВКС России

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Российские военные провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Видео пуска появилось во вторник, 4 июня, на сайте Министерства обороны.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", — цитирует пресс-служба ведомства заместителя командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) полковника Владимир Сергиенко.


Отмечается, что данная система ПРО состоит на ВКС, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

30 мая лауреат премии Российской академии наук (РАН) имени академика Александра Расплетина, генеральный конструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба заявил, что российские специалисты разрабатывают самые передовые стратегические комплексы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
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