Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019

Образец нового военно-транспортного Ил-112В не будут показывать на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, посетителям продемонстрируют лишь макет, сообщил источник в авиационной отрасли.

"Ил-112В будет презентован на МАКС в виде макета. Первый опытный образец сейчас находится на заводе в Воронеже, где ведутся работы по отладке систем и оборудования самолета, подготовке к следующему этапу испытаний. Заводские летные испытания продолжатся после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы", – сказал собеседник РИА "Новости".

В сентябре гендиректор авиасалона Александр Левин сообщал, что Ил-112В будет представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Новый транспортник должен стать заменой устаревающего парка Ан-26, вывод 50% парка этих самолетов из эксплуатации планируется провести до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что нужно исправить в Ил-112В.

Алексей Дегтярев