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05.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019

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Источник изображения: Армен Гаспарян/

Образец нового военно-транспортного Ил-112В не будут показывать на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, посетителям продемонстрируют лишь макет, сообщил источник в авиационной отрасли.

"Ил-112В будет презентован на МАКС в виде макета. Первый опытный образец сейчас находится на заводе в Воронеже, где ведутся работы по отладке систем и оборудования самолета, подготовке к следующему этапу испытаний. Заводские летные испытания продолжатся после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы", – сказал собеседник РИА "Новости".

В сентябре гендиректор авиасалона Александр Левин сообщал, что Ил-112В будет представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Новый транспортник должен стать заменой устаревающего парка Ан-26, вывод 50% парка этих самолетов из эксплуатации планируется провести до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что нужно исправить в Ил-112В.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Ил-112
Проекты
МАКС-20XX
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1 комментарий
№1
05.06.2019 10:56
показывать нечего...самолет изначально спроектирован с грубыми ошибками а строить его пытаются на заводе с допотопными станками и голодными нищими рабочими
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