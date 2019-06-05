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05.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия не поддержала проект СБ ООН по Сирии и не согласна с оценкой обстановки в Идлибе - постпредство РФ при ООН

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Нью-Йорк (ООН). 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не поддержала проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по ситуации на северо-западе Сирии, отказавшись рассматривать ее отдельно от других районов страны и раскритиковав оценки положения в Идлибе.

"Не смогли поддержать предложенный неформальными кураторами сирийского гуманитарного досье в Совете Безопасности (Бельгия, Германия, Кувейт) проект заявления для прессы по ситуации на Северо-Западе САР. Не согласны с тем, что обстановку на Северо-Западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии", - говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

В российской миссии подчеркнули, что в представленном на рассмотрение Совбеза документе "абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ)".

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Бельгия
Германия
Кувейт
Россия
Сирия
Компании
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