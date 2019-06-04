Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с вновь назначенным верховным главкомом НАТО

Стороны договорились о продолжении контактов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и новый верховный главком объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Тод Уолтерс обсудили в понедельник отношение России и НАТО и ситуацию в Европе по телефону. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись оценками военно-политической ситуации в Европе, текущего состояния российской-натовских отношений, а также транспарентности военной деятельности", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что Герасимов и Уолтерс, "договорились о продолжении контактов".

Генерал Уолтерс был назначен главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в начале мая, сменив на этом посту Кертиса Скапаротти, который командовал ОВС НАТО с марта 2016 года. Уолтерс ранее занимал пост командующего американскими ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.