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04.06.2019
Российская газета

Бомбардировщик Ту-22М3М стал летать быстрее и дальше

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Ту-22М3М с ракетами Х-32
Ту-22М3М с ракетами Х-32.
Источник изображения: www.airwar.ru / Михаил Поляков

Недавно поднявшийся в небо модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту22М3М летает быстрее своего предшественника и преодолевает расстояния куда значительнее. Улучшенные и более экономичные двигатели позволяют самолету набирать скорость, превышающую базовые 2 тыс. км/ч. А радиус его действия, по некоторым данным, увеличился с нынешних 6 до 8 тыс. км.

Это без дозаправки топливом в воздухе. Установка на модернизированной машине такой системы, как утверждают эксперты, по дальности полета ставит Ту22М3М в один ряд со стратегическими ракетоносцами Ту160 и Ту95МС. Серьезное усовершенствование бомбардировщика (замена произведена на 80 процентах его бортового оборудования) тем не менее не нарушило условия Договора СНВ-3. О чем Россия уведомила США. Известно, что из примерно сотни стоящих на вооружении бомбардировщиков в ближайшие годы планируют модернизировать три десятка самолетов. На них, в частности, установят современное цифровое радионавигационное оборудование, новую систему связи и информационно-управляющий комплекс. Кроме того, "Туполев" получит новое оружие. Его боевая эффективность в том числе увеличится за счет применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" и новых противокорабельных ракет.

Ту22М3М сможет применять гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и новые противокорабельные ракеты

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев ранее говорил, что глупо не использовать огромный модернизационный потенциал, заложенный 30 лет назад в Ту22М3. "Чтобы удерживать лидерство в дальней авиации, не нужно изобретать что-то принципиально новое, нужно всего лишь модернизировать эти бомбардировщики до новой версии", - считает Бондарев.

Корреспонденту "РГ" сенатор сообщил, что на усовершенствованный бомбардировщик установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22. Там можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х32 класса "воздух - поверхность".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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Бондарев Виктор
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