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04.06.2019
ИноСМИ

El Pas (Испания): США выдвигают Европе ультиматум, требуя изменить оборонную политику

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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

22 мая в Вашингтоне США предъявили Европе ультиматум, сообщает корреспондент испанской газеты. Речь идет о требовании Вашингтона предоставить ему возможность участвовать в европейских программах разработки вооружений. В статье особо отмечается беспрецедентно жесткий тон представителей администрации Трампа и их заявления о прямой угрозе членам ЕС со стороны России.

Вашингтон требует, чтобы его промышленные предприятия участвовали в разработке вооружений ЕС

Брюссель - США перешли от давления к ультиматумам, требуя от Европы изменить вектор своей зарождающейся оборонной политики: Вашингтон намерен тесно увязать ее со своими интересами, участвуя в европейских программах разработки вооружений. Брюссель на это не соглашается, опасаясь оказаться заложником американских правил экспорта военной техники. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении "Паис", напряжение достигло такого уровня, что администрация Дональда Трампа предупредила руководство ЕС, что Евросоюз рискует остаться один на один с такими угрозами как Россия, если и дальше будет проводить свою политику.

Ультиматум был предъявлен 22 мая в Вашингтоне. "Если разразится кризис, и ваша оборона не выдержит, ваши граждане будут не очень рады тому, что оружие приобреталось только у европейских стран", - предупредил заместитель Госсекретаря по вопросам Европы Майкл Мерфи (Michael Murphy) во время бурной встречи сторон в Вашингтоне. Трансатлантическая стычка произошла во время визита в американскую столицу комитета европейских послов, отвечающих за вопросы политики и безопасности. Целью их визита была встреча с высокопоставленными должностными лицами администрации Трампа.

Встреча была призвана сблизить позиции сторон после нескольких месяцев препирательств по поводу норм будущего Европейского фонда обороны и проектов разработки вооружений так называемого Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). По мнению Вашингтона, европейские нормы носят слишком ограничительный характер (в области интеллектуальной собственности, передачи технологий и контроля над экспортом) и не дадут американским компаниям возможности участвовать в разработке европейских вооружений. Встреча завершилась серьезным ультиматумом, требующим от ЕС изменить недавно принятые правила. "Если нормативы Европейского фонда обороны и правила PESCO не изменятся, тогда ЕС придется выбирать: либо он отказывается от использования лучших в мире технологических разработок, либо создает свои собственные", - предупредил европейских послов заместитель Госсекретаря по вопросам Европы Майкл Мерфи.

Дилемма Мерфи нацелена на то, чтобы заставить ЕС выбрать между риском в одиночку противостоять все более нестабильному окружению, либо значительно увеличить производственные мощности в рамках НАТО. Заместитель Госсекретаря напомнил, что после окончания холодной войны Запад вновь сталкивается с враждебными государствами. И одно из них (он имел в виду Россию) имеет общую границу с ЕС и представляет прямую угроза его членам.

Мерфи предупредил европейских дипломатов о том, что "любой крупный кризис в Европе неминуемо потребует вмешательства США, Канады, Великобритании и Норвегии". Но эта помощь союзников может и не прийти, если, как заявляет Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что военная промышленность обеих сторон не сможет взаимодействовать". "Уровень взаимодействия между нашими Вооруженными Силами снизится, они не смогут совместно осуществлять боевые действия", - добавил Мерфи. Подытоживая, заместитель Госсекретаря обрисовал гнев европейской общественности, если в Старом свете разразится крупномасштабный конфликт. Это самая большая угроза со стороны Вашингтона после того, как Брюссель стал продвигать идею Оборонного союза.

США ясно дают понять: если ЕС не внесет изменения в свою оборонную политику, то будет защищаться собственным оружием, что может поставить Европу в очень невыгодное положение.

Источники в Еврокомиссии считают, что напряженность, возникшая во время встречи Мерфи с европейскими дипломатами, вызвана давлением Вашингтона. Оно усилилось после того, как начала набирать обороты подготовка к созданию Европейского фонда обороны, на нужды которого с 2021 по 2027 год будут выделены 13 миллиардов евро, и были отобраны первые 34 проекта для реализации в рамках PESCO - от беспилотников до боевых вертолетов.

Ответ Брюсселя

В последний квартал 2018 года США впервые заявили о своих возражениях, и они добились, что ЕС смягчил предварительное положение о нормах, чтобы способствовать участию третьих стран в осуществлении проектов. Однако в начале 2019 года положения документа были вновь ужесточены, что вызвало ответную реакцию со стороны американской дипломатии. Недовольство было выражено в жестком по тону послании, отправленном 1 мая Министерством обороны США Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике Федерике Могерини. В послании речь шла о том, что европейским предприятиям может быть ограничен доступ на рынок военной продукции США, а также выражалась обеспокоенность предварительным соглашением об Уставе Европейского фонда обороны, достигнутым в апреле между Советом Европы и Европарламентом.

Еврокомиссия выслала в ответ Вашингтону пространные рассуждения о совместимости Оборонного союза и обязательств по членству в НАТО. Брюссель считает, что Европейский фонд обороны и PESCO дополняют потенциал альянса и не согласен с тем, что европейские нормы будут тормозить сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности. Но ответ Брюсселя лишь подлил масла в огонь. "Некоторые из полученных нами ответов основаны на неточной информации", - посетовал Мерфи. "Хочу, чтобы вы меня поняли. США не смогут поддержать ни Европейский фонд обороны, ни PESCO, если они будут развиваться в соответствии с тем, что записано в их нынешних уставных документах". Риск холодного трансатлантического мира никогда не был столь высок.


Бернардо-де-Мигель (Bernardo de Miguel)

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