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04.06.2019
ТАСС

ВЦИОМ: более трети россиян хотели бы поучаствовать в отборе в отряд космонавтов

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Источник изображения: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Стать космонавтом в детстве мечтали 13% опрошенных

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более трети (38%) участников опроса ВЦИОМ могли бы рассмотреть возможность участия в отборе в отряд космонавтов при соответствии необходимым требованиям, 18% из них заявили, что точно стали бы участвовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Грезы о космосе не оставляют и взрослых: свыше трети (38%) хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, а среди молодых мужчин до 30 лет - 58%, в том числе 26% выразили твердое намерение участвовать", - говорится в сообщении.

При этом более половины (56%) респондентов предложили бы поучаствовать в конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье. Вместе с тем только 8% опрошенных сказали, что их дети мечтают или мечтали стать космонавтами.

Большинство опрошенных (74%) считают, что профессия космонавтов будет востребованной в России, обратной точки зрения придерживаются 21% респондентов. Стать космонавтом в детстве мечтали 13% респондентов, у каждого пятого (21%) в космос хотели полететь друзья или знакомые. При этом больше о космосе мечтала молодежь (18-29 лет, 16%), чем старшее поколение (старше 60 лет, 7%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая 2019 года. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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