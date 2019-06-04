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04.06.2019
Интерфакс-АВН

Более 10 тыс. военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях

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Ракетные корабли Татарстан и Дагестан. Архивное фото
Ракетные корабли Татарстан и Дагестан. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / NewsTeam

Ростов-на-Дону. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Более 30 учений проведут силы Каспийской флотилии в летнем периоде обучения, в них примут участие около 30 кораблей и более 10 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"Учения пройдут на территории Астраханской области, Республики Дагестан и в акватории Каспийского моря. В ходе учений корабли флотилии и береговые силы отработают элементы совместного плавания при ведении боевых действий с надводными кораблями "противника" в условиях противодействия авиации, а также всестороннего обеспечения высадки сил морского десанта на необорудованное побережье Каспийского моря", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в учениях будут задействованы ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск". Также планируется проведение около 20 учений с подразделениями морской пехоты, 90% из которых будут проводится как двусторонние с боевой стрельбой.

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