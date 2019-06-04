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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Россия уходит из Венесуэлы, утверждают американские СМИ

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Источник изображения: vpk-news.ru

В последнее время Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с одной тысячи до нескольких десятков человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

В публикации говорится со ссылкой на информированные источники, что постепенный вывод российских советников, который ускорился в последние несколько месяцев, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для продолжения оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами.

Как отмечает The Wall Street Journal, вывод "Ростехом" постоянных и временных специалистов является "серьезной неудачей для Мадуро", который часто рекламировал поддержку со стороны России и Китая как свидетельство того, что мировые державы готовы оказывать ему помощь в деле защиты Венесуэлы от любого иностранного вторжения.

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Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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