Россия уходит из Венесуэлы, утверждают американские СМИ

В последнее время Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с одной тысячи до нескольких десятков человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

В публикации говорится со ссылкой на информированные источники, что постепенный вывод российских советников, который ускорился в последние несколько месяцев, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для продолжения оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами.

Как отмечает The Wall Street Journal, вывод "Ростехом" постоянных и временных специалистов является "серьезной неудачей для Мадуро", который часто рекламировал поддержку со стороны России и Китая как свидетельство того, что мировые державы готовы оказывать ему помощь в деле защиты Венесуэлы от любого иностранного вторжения.