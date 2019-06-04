Китай высоко оценил космические технологии России

Авторы китайского издания Sohu подготовили материал, в котором рассказали, что запрет США на использование услуг России при запуске коммерческих спутников еще сильнее пошатнет отношения между Москвой и Вашингтоном.

Перевод статьи предоставила "ПолитРоссия", говорит Nation News. Решение Америки якобы обусловлено стремлением обезопасить себя от киберугроз. Ранее подобные ограничения коснулись также Иран, Китай, Северную Корею, Сирию и Судан.

В публикации отмечается, что отношения РФ и США и без того переживают не лучший период. Своими поступками американское правительство продемонстрировало желание окончательно разорвать связи в этой отрасли, однако непонятно, чем они собираются заменить российское оборудование.

Журналист китайского СМИ напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который пообещал осуществить "космическую мечту" американцев о полете на Луну в течение следующих пяти лет. Действия лидера Соединенных Штатов заставляют усомниться в его утверждениях, поскольку Америка целенаправленно разрывает сотрудничество с Россией, не решив проблему зависимости от космических технологий Москвы.