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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Китай высоко оценил космические технологии России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Авторы китайского издания Sohu подготовили материал, в котором рассказали, что запрет США на использование услуг России при запуске коммерческих спутников еще сильнее пошатнет отношения между Москвой и Вашингтоном.

Перевод статьи предоставила "ПолитРоссия", говорит Nation News. Решение Америки якобы обусловлено стремлением обезопасить себя от киберугроз. Ранее подобные ограничения коснулись также Иран, Китай, Северную Корею, Сирию и Судан.

В публикации отмечается, что отношения РФ и США и без того переживают не лучший период. Своими поступками американское правительство продемонстрировало желание окончательно разорвать связи в этой отрасли, однако непонятно, чем они собираются заменить российское оборудование.

Журналист китайского СМИ напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который пообещал осуществить "космическую мечту" американцев о полете на Луну в течение следующих пяти лет. Действия лидера Соединенных Штатов заставляют усомниться в его утверждениях, поскольку Америка целенаправленно разрывает сотрудничество с Россией, не решив проблему зависимости от космических технологий Москвы.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
Судан
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Луна
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