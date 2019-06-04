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04.06.2019
ЦАМТО

Минобороны России заключило с ООО "Оборонлогистика" государственный контракт на доставку грузов в Арктику

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"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу
"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 3 июня. Минобороны России заключило государственный контракт с ООО "Оборонлогистика" на оказание транспортных услуг по доставке грузов в Арктическую зону Российской Федерации в 2019 году.

В рамках контракта с июля по октябрь 2019 г. ООО "Оборонлогистика" планирует осуществить 4 рейса и перевезти около 10 тыс. тонн грузов (включая воинскую технику, имущество, продовольствие).

Контракты заключены в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации об определении ООО "Оборонлогистика" единственным исполнителем осуществляемых в интересах Минобороны России работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточный регион.

Суда будут загружаться в портах Архангельск, Мурманск, Ванино, Петропавловск-Камчатский и следовать в направлении о.Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), о.Средний (архипелаг Северная Земля), о.Котельный (архипелаг Новосибирские острова), о.Врангеля, Мыс Шмидта (Чукотский автономный округ) и порт Тикси (Республика Саха (Якутия).

В обратном направлении в рамках программы по очистке Арктики будет осуществляться вывоз металлолома с о.Котельный и о.Врангеля. Завоз грузов в пункты Арктики, а также вывоз обратных грузов планируется завершить в сентябре-октябре текущего года.

Доставка грузов будет выполняться собственным флотом ООО "Оборонлогистика", а также судами компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам в соответствии с тарифами, определенными концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне Российской Федерации и Дальневосточном регионе, утвержденной министром обороны Российской Федерации.

Так как острова Арктической зоны не оборудованы портовыми сооружениями, на выгрузке контейнеров и габаритной техники ООО "Оборонлогистика" задействует специальные рейдовые плавсредства, которые доставляются к месту разгрузки на судах вместе с основным грузом.

За счет реализации функций единого транспортно-логистического оператора в лице ООО "Оборонлогистика" будет решена задача совмещения на одних судах грузов, доставляемых в интересах различных довольствующих органов военного ведомства и подрядных организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Напомним, что ранее Минобороны России заключило с ООО "Оборонлогистика" ряд государственных контрактов на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2019 году, в рамках которых планируется доставить более 15 тыс. тонн грузов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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